فرنسا: صفقة الغواصات أدت لأزمة خطيرة في العلاقات مع واشنطن وكانبيرا



وبيّن وزير الخارجية الفرنسي أن استدعاء باريس لسفيرها من واشنطن، لأول مرة في تاريخ علاقاتهما الثنائية، يعكس خطورة الأزمة الراهنة، مبيناً أن تصرفات الولايات المتحدة تجاه الحليف الذي تمثله فرنسا غير مقبولة.



كما اتهم وزير الخارجية الفرنسي بريطانيا بالانتهازية المستمرة على خلفية قضية الغواصات.



وأعلن لودريان مساء الجمعة أن باريس قررت استدعاء سفيريها من واشنطن وكانبيرا على خلفية إعلان الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا اتفاقية جديدة باسم (AUKUS) لبناء غواصات نووية للجيش الأسترالي.



وألغت الحكومة الأسترالية بعد اتفاقية (AUKUS) صفقة بقيمة 40 مليار دولار لشراء غواصات فرنسية، وقررت استبدالها بأخرى أمريكية تعمل بالوقود النووي.





رام الله - دنيا الوطنأكد جان إيف لودريان وزير الخارجية الفرنسي أن قضية العقد حول إنشاء الغواصات للجيش الأسترالي أدت إلى أزمة خطيرة في العلاقات بين باريس من جهة وواشنطن وكانبيرا من جهة أخرى.واتهم لودريان في حديثه لقناة (France 2) كلاً من الولايات المتحدة وأستراليا بالكذب في قضية الغواصات، مشيراً إلى أن استدعاء السفيرين الفرنسيين من الولايات المتحدة وأستراليا كان يهدف إلى إظهار استياء باريس ومراجعة العلاقات، نقلاً عن (روسيا اليوم).