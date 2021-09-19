شؤون فلسطينية

البرغوثي: الأسرى البواسل وجهوا لطمة للأمن الإسرائيلي وسببوا له خسائر بالملايين

البرغوثي: الأسرى البواسل وجهوا لطمة للأمن الإسرائيلي وسببوا له خسائر بالملايين
رام الله - دنيا الوطن
قال د. مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية إن إعادة اعتقال الأسيرين المناضلين أيهم كببجي ومناضل نفيعات وباقي الأسرى الستة الذين حرروا أنفسهم في عملية بطولية ، لا يقلل من الإنجاز الذي حققه هؤلاء الأسرى الذين لم يكونوا يملكون سوى إرادتهم الجبارة و فكرهم المقاوم و لكنهم استطاعوا بأيديهم العارية توجيه لطمة غير مسبوقة  لمنظومة السجون الإسرائيلية و ألحقوا خسائر تجاوزت مائة وأربعين مليون شيكل بالاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف البرغوثي أن الإنجاز الأكبر لعملية سجن جلبوع كان إعطاء دفعة معنوية هائلة للشعب الفلسطيني وللإيمان بالفكر المقاوم، والاعتماد على النفس، بالإضافة إلى جذب الاهتمام العالمي الواسع وغير المسبوق لقضية حوالي خمسة آلاف أسير وأسيرة في سجون الاحتلال واستنهاض تضامن شعبي فلسطيني وعربي وعالمي معهم.

واكد البرغوثي أن إعادة الاعتقال ليست نهاية المطاف، وسيأتي حتما اليوم الذي ينال فيه هؤلاء الأسرى البواسل حريتهم الكاملة.

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