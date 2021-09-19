شؤون فلسطينية

الديمقراطية: تدعو قيادة المنظمة والسلطة لمراجعة سياستها في ضوء تصريحات بينيت وأركانه

الديمقراطية: تدعو قيادة المنظمة والسلطة لمراجعة سياستها في ضوء تصريحات بينيت وأركانه
رام الله - دنيا الوطن
دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قيادة منظمة التحرير الفلسطينية، والسلطة الفلسطينية إلى مراجعة جدية لسياستها، في ضوء تصريحات أركان حكومة دولة الاحتلال (بينيت – لابيد – ليبرمان – شاكيد) في الإصرار على مواصلة الإستيطان والضم الزاحف، والتنكر لحقوق شعبنا المشروعة كافة، ومواصلة الادعاء بيهودية القدس والضفة الفلسطينية، ومواصلة شن الهجمات البربرية على أبناء شعبنا في مدن الضفة (بما فيه القدس) وبلداتها وقراها، ومواصلة حصار قطاع غزة، وإمطاره بالقذائف وإلحاق المزيد من الأضرار بمصالح أبناء شعبنا فيه.

وقالت الجبهة إن إصرار بينيت، مدعوماً من أركان حكومته، في رفضه لإستئناف المفاوضات، ولقاء قيادة السلطة، مشترطاً التخلي عن حقوقنا الوطنية، لا يجابه بالتمسك بمشروع للمفاوضات لا تبدو تباشيره وفي الأفق البعيد حتى، أو دعوة الرباعية الدولية، التي باتت في عداد الأموات، أو الرهان على استعادة الولايات المتحدة لرعايتها للعملية السياسية، في وقت مازالت إدارة بايدن غارقة حتى الأذنين في العديد من الملفات الكبرى الخارجية والداخلية، وما زالت إجراءات ترامب بحق قضيتنا سارية المفعول، وآخرها مشاركة الولايات المتحدة أطراف «اتفاق ابراهام» احتفالهم بذكراه السنوية، في انكار متجدد للحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا.

وأكدت الجبهة على ضرورة طي صفحة الرهانات التي أثبت فشلها، بما في ذلك الرهان على أوسلو، الذي اعترف الوزير لابيد أنه 90% منه يشكل اتفاقاً أمنياً مع السلطة، والرهان على مفاوضات لن تنعقد، والذهاب معاً إلى حوار وطني شامل وجدي، لإعادة بناء مؤسسات م.ت.ف، وفقاً لإستراتيجية كفاحية للتحرر من أوسلو، وإنتهاج سياسية تكفل تحقيق أهدافنا النضالية في تقرير المصير والإستقلال والسيادة.

أخبار ذات صلة

الشعبية: تأجيل إعمار البنية التحتية في مدينة غزة تعظيم لمعاناة شعبنا

الشعبية: تأجيل إعمار البنية التحتية في مدينة غزة تعظيم لمعاناة شعبنا

قناة إسرائيلية تكشف تفاصيل جديدة حول اعتقال كممجي وانفيعات بجنين

قناة إسرائيلية تكشف تفاصيل جديدة حول اعتقال كممجي وانفيعات بجنين

محكمة الاحتلال تنظر في تمديد اعتقال الأسرى الأربعة الذين انتزعوا حريتهم من &#34;جلبوع&#34;

محكمة الاحتلال تنظر في تمديد اعتقال الأسرى الأربعة الذين انتزعوا حريتهم من "جلبوع"

المقاومة الشعبية: اعتقال كممجي وانفيعات لن يوقف مسيرة الحرية وانهاء الاحتلال

المقاومة الشعبية: اعتقال كممجي وانفيعات لن يوقف مسيرة الحرية وانهاء الاحتلال

الاحتلال يعتقل عددًا من المواطنين في الضفة والقدس

الاحتلال يعتقل عددًا من المواطنين في الضفة والقدس

البرغوثي: الأسرى البواسل وجهوا لطمة للأمن الإسرائيلي وسببوا له خسائر بالملايين

البرغوثي: الأسرى البواسل وجهوا لطمة للأمن الإسرائيلي وسببوا له خسائر بالملايين

وفاة شاب بحادث سير قرب بلدة أبو غوش

وفاة شاب بحادث سير قرب بلدة أبو غوش

أول تعليق لبينت بعد اعتقال الأسيرين كممجي وانفيعات

أول تعليق لبينت بعد اعتقال الأسيرين كممجي وانفيعات

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

المقاومة الشعبية: اعتقال كممجي وانفيعات لن يوقف مسيرة الحرية وانهاء الاحتلال

المقاومة الشعبية: اعتقال كممجي وانفيعات لن يوقف مسيرة الحرية وانهاء الاحتلال

الاحتلال يعتقل عددًا من المواطنين في الضفة والقدس

الاحتلال يعتقل عددًا من المواطنين في الضفة والقدس

البرغوثي: الأسرى البواسل وجهوا لطمة للأمن الإسرائيلي وسببوا له خسائر بالملايين

البرغوثي: الأسرى البواسل وجهوا لطمة للأمن الإسرائيلي وسببوا له خسائر بالملايين

الديمقراطية: تدعو قيادة المنظمة والسلطة لمراجعة سياستها في ضوء تصريحات بينيت وأركانه

الديمقراطية: تدعو قيادة المنظمة والسلطة لمراجعة سياستها في ضوء تصريحات بينيت وأركانه

وفاة شاب بحادث سير قرب بلدة أبو غوش

وفاة شاب بحادث سير قرب بلدة أبو غوش

الاحتلال يعتقل فتى ويستدعي أسيرًا محررًا من بيت لحم

الاحتلال يعتقل فتى ويستدعي أسيرًا محررًا من بيت لحم

تعرف على أسعر صرف العملات الأجنبية مقابل الشيكل لليوم الأحد

تعرف على أسعر صرف العملات الأجنبية مقابل الشيكل لليوم الأحد

كيف ستكون الحالة الجوية بفلسطين حتى يوم الأربعاء؟

كيف ستكون الحالة الجوية بفلسطين حتى يوم الأربعاء؟

منوعات

شاهد أحدث ظهور لعبلة كامل بعد غياب طويل

شاهد أحدث ظهور لعبلة كامل بعد غياب طويل

شاهد كيف ردت رنا سماحة على متابعة انتقدتها بسبب حملها

شاهد كيف ردت رنا سماحة على متابعة انتقدتها بسبب حملها

شاهد: فيفي عبده تصدم جمهورها بعدد زيجاتها العرفية

شاهد: فيفي عبده تصدم جمهورها بعدد زيجاتها العرفية

للمرة الأولى.. درة توضح علاقتها بانفصال عمرو دياب ودينا الشريني

للمرة الأولى.. درة توضح علاقتها بانفصال عمرو دياب ودينا الشريني

شاهد: تيم حسن ينشر تفاصيل غامضة عن &#34;الهيبة&#34;

شاهد: تيم حسن ينشر تفاصيل غامضة عن "الهيبة"

لهذا السبب.. أيتن عامر تتعرض للتهديد الجاد

لهذا السبب.. أيتن عامر تتعرض للتهديد الجاد

شاهد: فوز الفهد تحدث ضجة بفيديو منزلها الجديد ومكتبها الخاص

شاهد: فوز الفهد تحدث ضجة بفيديو منزلها الجديد ومكتبها الخاص

شاهد: وصلة رقص لنادين وقصي خولي تحدث ضجة واسعة

شاهد: وصلة رقص لنادين وقصي خولي تحدث ضجة واسعة

شاهد: سمية الخشاب تثير الجدل بانتقادها لأزياء النجمات في حفل &#34;met gala&#34;

شاهد: سمية الخشاب تثير الجدل بانتقادها لأزياء النجمات في حفل "met gala"

الجمهور يشن هجوم حاد على مسلسل &#34;السيدة زينب&#34; بسبب الراقصة دينا

الجمهور يشن هجوم حاد على مسلسل "السيدة زينب" بسبب الراقصة دينا

عربي

شاهد: اكتشاف أثري جديد في معبد بمحافظة كفر الشيخ

شاهد: اكتشاف أثري جديد في معبد بمحافظة كفر الشيخ

زلزال بقوة 3.1 درجة على مقياس ريختر يضرب شمال شرق الكويت

زلزال بقوة 3.1 درجة على مقياس ريختر يضرب شمال شرق الكويت

وزير الداخلية اللبناني: ضبطنا 20 طنا من مادة &#34;نترات الأمونيوم&#34; شديدة الانفجار

وزير الداخلية اللبناني: ضبطنا 20 طنا من مادة "نترات الأمونيوم" شديدة الانفجار

ما العقار الطبي الجديد الذي تسعى مصر لتوفيره في مواجهة (كورونا)؟

ما العقار الطبي الجديد الذي تسعى مصر لتوفيره في مواجهة (كورونا)؟