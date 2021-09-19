شؤون فلسطينية

أول تعليق لبينت بعد اعتقال الأسيرين كممجي وانفيعات

أول تعليق لبينت بعد اعتقال الأسيرين كممجي وانفيعات
رام الله - دنيا الوطن
أصدر رئيس وزراء الاحتلال نفتالي بينت، اليوم الأحد، بيانًا حول اعتقال قوات الاحتلال آخر أسيرين تمكنوا من انتزاع حريتهم من سجن "جلبوع" قبل حوالي أسبوعين.

وقال بينت في بيان عبر حساب رئاسة الوزراء بموقع (تويتر): إنه يود طي صفحة هذا الحدث، وما تعطل بسبب عملية "انتزاع الحرية" يمكن إصلاحه، مهنئًا الأجهزة الأمنية بنجاح إلقاء القبض على باقي الأسرى الذين انتزعوا حريتهم من سجن "جلبوع".

وأضاف "انتهى الأمر، تم إلقاء القبض على جميع الإرهابيين وهم سيعودون إلى السجن، نتيجة عملية مثيرة للإعجاب وذكية وسريعة نفذتها قوات الشاباك والشرطة والجيش".

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