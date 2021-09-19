قيادي بحماس يعقب على اعتقال الأسيرين كممجي وانفعيات بمدينة جنين.. ماذا قال؟

خاص دنيا الوطنأكد الدكتور إسماعيل رضوان، القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن إعادة اعتقال أبطال نفق الحرية، لن يغير من حقيقة الأمر شيئاً، بأن الستة أبطال نفذوا عملية بطولية نوعية، وانتزعوا حريتهم من سجن جلبوع الأكثر تحصيناً.قال رضوان لموقع "البوابة 24": "الأسرى الستة وجهوا ضربة قاسمة للمنظومة الأمنية الصهيونية، وأكدوا على هشاشة هذا الكيان الصهيوني، وأن الكف يمكن أن يهزم الخرز وأن إرادة الأبطال أقوى من السجان".وأضاف رضوان: "سيسجل التاريخ بمداد من ذهب هذه العملية البطولية لأبطال نفق الحرية، وإن المقاومة ستفي بعهدها لهؤلاء الأبطال كما أكدت على ذلك قيادة حماس وكتائب عز الدين القسام والمقاومة أنهم سيكونون على رأس أي صفقة قادمة لتبادل الأسرى".واختتم القيادي في حركة حماس، قوله بتوجيه التحية لأبطال نفق الحرية وللأسرى البواسل وللشعب الفلسطيني الذي توحد خلف قضية الأسرى وستبقى قضية الأسرى على سلم الأولويات.