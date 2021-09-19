شؤون فلسطينية

كيف ستكون الحالة الجوية بفلسطين حتى يوم الأربعاء؟

كيف ستكون الحالة الجوية بفلسطين حتى يوم الأربعاء؟
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو، اليوم الأحد، حارا نسبياً إلى حار، ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذه الليلة: يكون الجو معتدلا في معظم المناطق ، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الاثنين 2021/09/20  يكون الجو حارا نسبياً إلى حار، و يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الثلاثاء 2021/09/21  يكون الجو حارا نسبياً إلى حار، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الأربعاء 2021/09/22  يكون الجو معتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً في الأغوار، و يطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي

  المدينـة

 اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

   المدينـة

 اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 30-19 31-20 31-19 بيت لحم 30-19 31-20 31-19
رام الله والبيرة 29-18 30-19 30-18 طولكرم 32-21 33-21 33-21
نابلس 31-20 32-21 32-20 قلقيلية 32-21 33-21 33-21
جنين 33-22 34-23 34-22 سلفيت 30-19 31-20 31-19
طوباس 34-23 35-24 35-23 روابي 31-20 32-21 32-20
الخليل 29-19 30-20 30-19 غزه 31-22 32-22 32-22
أريحا 39-27 40-28 40-27 خانيونس 31-22 32-22 32-22
الأغوار الشمالية 37-25 38-26 38-25 رفح 32-21 33-21 33-21

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