شؤون فلسطينية

زهوة عرفات تعلق على اعتقال الأسيرين كممجي ونفيعات

زهوة عرفات تعلق على اعتقال الأسيرين كممجي ونفيعات
رام الله - دنيا الوطن
علقت زهوة عرفات، ابنة الرئيس الفلسطيني الراحل، ياسر عرفات، على اعتقال الاحتلال الإسرائيلي، للأسيرين أيهم كممجي ومناضل نفيعات، فجر اليوم في مدينة جنين.

وقالت زهوة، عبر حسابها على موقع (فيسبوك)، موجهة كلمات للأسير كممجي: "رفعت راسنا يا بطل ... دربك ورد"، وكذلك وجهت كلماتها للأسير نفيعات قائلةً: "رفعت راسنا يا اسد .. دربك نور".

وأعادت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقال الأسيرين، كممجي ونفيعات، في مدينة جنين، والذين فرا من سجن جلبوع، برفقة أربعة أسرى آخرين، بعد أسبوعين من المطاردة.

وأعلن ناطق باسم جيش الاحتلال، أن قوات مشتركة بين الجيش ووحدة (اليمام) الخاصة وجهاز (شاباك)، نفذت عملية الاعتقال، فيما نقل الأسيرين إلى مركز للمخابرات للتحقيق معهما.


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