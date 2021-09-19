تفاصيل آخر مكالمة هاتفية بين الأسير أيهم كممجي ووالده قبيل اعتقاله





وأضاف والد الأسير كممجي، في مقابلة تلفزيونية، أن قوات الاحتلال لم تبلغ العائلة بأي معلومات عن نجله، مشيراً إلى أن نجله استطاع الوصول إلى مدينة جنين رغم كونه أعزل.





ووجه والد الأسير، تحية إلى أصحاب المنزل، الذي تحصن فيه الأسيران أيهم كممجي ومناضل نفيعات، لمدة أسبوعين.





واعتقلت قوات الاحتلال، فجراً، الأسيرين كممجي ونفيعات، بعد اقتحامها مدينة جنين، وهما الأسيران المتبقيان من الأسرى الستة الذين فروا من سجن جلبوع.







رام الله - دنيا الوطنقال والد الأسير أيهم كممجي، فجر الأحد، إن نجله هاتفه قبيل اعتقاله بلحظات وأبلغه نيته تسليم نفسه حماية لسكان المنزل المتواجدين فيه.