أبو سلمية: غالبية حالات الوفاة بالموجة الثالثة لـ(كورونا) تستهدف فئة الشباب.. لهذا السبب

رام الله - دنيا الوطنأكد الدكتور محمد أبو سلمية، رئيس لجنة الطوارئ العليا في قطاع غزة، أن غالبية حالات الوفاة في الموجة الثالثة تستهدف فئة الشباب بالدرجة الأولى بسبب عدم تلقيهم التطعيمات اللازمة لحماية من الأثار الخطيرة لمتحور دلتا.وكان أبو سلمية، قد أكد في تصريحات سابقة لإذاعة (صوت القدس)، في وقت سابق من اليوم السبت، أن 401 من مصابي فيروس (كورونا) "متحور دلتا" داخل المستشفيات.وقال: "إن من بينهم 255 مصاباً، في حالة حرجة جدًا"، مشيراً إلى أن متحور دلتا خطير جدًا على الانسان لا سيما وأنه يستهدف الرئتين بشكل مباشر الأمر الذي يؤدي إلى مضاعفات خطيرة دفع الأطباء لنقل المرضى إلى العناية المركزة.وأكد أبو سلمية أن أكثر من 30 امرأة حامل دخلن العناية المركزة نتيجة إصابتهن بـ "متحور دلتا"، ووزارة الصحة أجرت عمليات قيصرية لـ5 حوامل بشكل عاجل لإنقاذ حياتهن والأجنة.