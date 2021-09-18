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وزير الداخلية اللبناني: ضبطنا 20 طنا من مادة "نترات الأمونيوم" شديدة الانفجار

وزير الداخلية اللبناني: ضبطنا 20 طنا من مادة "نترات الأمونيوم" شديدة الانفجار
رام الله - دنيا الوطن
أعلن وزير الداخلية اللبناني القاضي بسام المولوي، اليوم السبت، ضبط 20 طنا من مادة "نترات الأمونيوم" شديدة الانفجار شرقي البلاد.

وذكر موقع قناة (الجديد) أن وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي تفقد الموقع حيث تم ضبط الشاحنة في بدنايل، وقد أعطى تعليمات لإجراء مسح شامل لكل شيء يمكن أن يوجد في المنطقة وقد يشكل خطر على سلامة المواطنين.

وأكد أن القوى الأمنية قامت بنقل نيترات الأمونيوم لمكان أكثر أمانا"، مشيدا في الوقت ذاته بعمل القوى الأمنية، لافتا إلى أنها تقوم بدورها رغم كل الصعوبات.

وفي السياق ذاته، قال موقع (لبنان24) إن التحقيقات جارية لمعرفة نوعية المواد التي ضبطت في بدنايل لمعرفة ما إذا كانت مواد زراعية أو مواد شبيهة بالتي كانت موضوعة في مرفأ بيروت.

وأضاف أنه يرجّح أن تكون هذه المواد هي "نيترات الأمونيوم"، كما أشار إليه وزير الداخلية القاضي بسام المولوي.

ووفقا للموقع، رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي على اتصال دائم مع وزير الداخلية لمعرفة آخر التطورات.

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