شؤون فلسطينية

العمل بغزة: تشغيل 100 ممرض على بند التشغيل المؤقت لمواجهة (كورونا)

العمل بغزة: تشغيل 100 ممرض على بند التشغيل المؤقت لمواجهة (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة العمل في قطاع غزة، مساء يوم الجمعة 17/9/2021، عن تشغيل 100 ممرض على بند التشغيل المؤقت لمواجهة تطورات فيروس (كورونا).

وأشار إيهاب الغصين، وكيل وزارة العمل بغزة في تصريح نشرته الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) مساء اليوم السبت، إلى أن وزارته استجابت لقرار لجنة متابعة العمل الحكومي في توفير كادر بشري تخصص تمريض عدد 100، لمواجهة الموجة الثالثة من كوفيد 19.

وأوضح الغصين أن طواقم وزارة العمل عملت حتى ساعات مساء الجمعة بشكل استثنائي من أجل توفير احتياجات وزارة الصحة، مؤكدا حرص وزارته على حياة المواطنين، ومعلنا تقديم كافة المساعدات التي تساهم في مواجهة فيروس (كورونا).

ويمر قطاع غزة بفترة ذروة في أعداد وفيات وإصابات فيروس (كورونا)، الأمر الذي فاقم قدرات وزارة الصحة، وزاد من احتياجها للطواقم البشرية.

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