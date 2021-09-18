مصرع فتى بحادث تصادم بين دراجتين كهربائيتين في الخليل

رام الله - دنيا الوطنلقي فتى (17 عاما)، مصرعه بحادث تصادم بين دراجتين كهربائيتين، في بلدة حلحول، شمال الخليل.وأوضحت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن حادث التصادم وقع بين دراجتين كهربائيتين، وأدى إلى إصابة سائق احدى الدراجتين، بجروح خطيرة، نقل إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وأضافت انه تم لاحقا الإعلان عن وفاة الفتى متأثرا بجروحه الخطيرة، وبناء على ذلك تم إبلاغ النيابة العامة ومباشرة إجراءات البحث والتحري لكشف ملابسات الحادث والوقوف على أسبابه.