العوض: نطالب حركة حماس بالموافقة على اجراء الانتخابات المحلية بغزة أسوة بالمحافظات الشمالية

رام الله - دنيا الوطنطالب عضو المكتب السياسي لحزب الشعب وليد العوض، حركة "حماس" بالموافقة على إجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة أسوة بالمحافظات الشمالية، باعتبارها استحقاقا دستوريا وحقا لكل مواطن بأن يقترع ويختار من يمثله في المجالس البلدية.وأكد العوض، في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، اليوم السبت، ضرورة أن تبذل لجنة الانتخابات المركزية جهودها واتصالاتها مع كافة القوى والفصائل لضمان إجراء الانتخابات في المحافظات الجنوبية، في الحادي عشر من كانون الأول المقبل، وأن تكون خدمة للمواطن وليس للجباية فقط، لافتا إلى أهمية إجرائها لتكون مدخلا لإنهاء الانقسام.