والدة هدار غولدين للحكومة الإسرائيلية: خوفكم من السنوار يعني ترك ابننا بالأسر

رام الله - دنيا الوطنقالت ليئا غولدين، والدة الضابط الإسرائيلي هدار غولدين، الأسير لدى كتائب القسام، في احتجاجات في أعقاب ذكرى حرب الغفران: إن "واقعنا في الحكومة المنتخبة أسوأ بكثير، ورئيس الحكومة الحالي لا يقول لنا شييء ولا يفعل شيء، من الصعب التعامل مع الأشخاص الذين يخدعوننا".وأضافت غولدين في تصريح لها: "تصوري منذ بداية هذا العام، أننا في وضع أسوأ بكثير، نحن في وضع أسوأ، من السهل التعامل عندما تكون الأمور على السطح وفي نقاش ويمكن الجدل بشأنها"، بحسب ما جاء على موقع (عكا) للشؤون الإسرائيلية.وأوضحت، "في اليوم التالي للقائه مع السيسي، وصلتنا الكثير من الرسائل المطمئنة لكن لم يحصل منها شيء، هم يطلقون شعارات فقط"وشككت في عمل الحكومة، وقالت: "كيف نعرف أنهم يجرون الاتصالات من أجلنا، هل تعرفون كم عدد الرسائل التي تصلني بالفعل لنطمئن، وكأن كل شيء قد اكتمل وكأن هدار قد عاد بالفعل إلى المنزل؟ هذا يعمل".وأكدت أن الحكومة تقوم بخدعهم، وهم يخدعون أنفسهم أيضًا، على الأقل إذا كنتم لا ترغبون في إعادة أولادنا فلا تلعب اللعبة. فقط تنحوا وسنتدبر أمورنا بدونكم".وكتب على إحدى اليافطات:" عندما تخافون من يحيى السنوار؛ فإنكم تتركون أورون وهدار".وتحتفظ حماس بأربعة إسرائيليين، بينهم جنديان أُسرا خلال الحرب على غزة صيف عام 2014، أما الآخران، فقد دخلا غزة في ظروف غير واضحة، ولا تفصح الحركة عن مصير الأسرى الأربعة أو وضعهم الصحي.