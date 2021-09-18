أبو سلمية: نحو 30 امرأة حامل دخلن العناية المركزة نتيجة إصابتهن بـ "متحور دلتا"





وأضاف في تصريح لإذاعة (القدس)، أن من بينهم 255 مصاباً، في حالة حرجة جدًا، مشيراً إلى أن متحور دلتا خطير جدًا على الانسان لا سيما وأنه يستهدف الرئتين بشكل مباشر الأمر الذي يؤدي إلى مضاعفات خطيرة دفع الأطباء لنقل المرضى إلى العناية المركزة.





وأكد أبو سلمية أن أكثر من 30 امرأة حامل دخلن العناية المركزة نتيجة إصابتهن بـ "متحور دلتا"، ووزارة الصحة أجرت عمليات قيصرية لـ5 حوامل بشكل عاجل لإنقاذ حياتهن والأجنة.

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس لجنة الطوارئ، بغزة، د. محمد أبو سلمية، اليوم السبت، إن 401 من مصابي فيروس (كورونا) "متحور دلتا" داخل المستشفيات.