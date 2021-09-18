مجدلاني: حماس لم تحسم موقفها بعد من المشاركة بالانتخابات المحلية والسماح بإجرائها بالقطاع
أكد الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. أحمد مجدلاني أهمية انتخابات المجالس المحلية والبلدية، ضرورة توعية المواطنين للمشاركة بها كحق دستوري وقانوني سواء بالترشح أو الانتخاب.
وأضاف خلال ترؤسه لاجتماع اللجنة المركزية للجبهة اليوم السبت بمكتب الجبهة المركزي بمدينة رام الله وعبر نظام الزوم مع قطاع غزة، وبحضور نائب الأمين العام عوني أبو غوش وأعضاء المكتب السياسي في الضفة وغزة، إن النهوض بوضع المجتمع المحلي يساهم في تطوير الخدمات والأداء الذي ينعكس إيجابا على تنمية المجتمع.
وأشار د.مجدلاني إلى طبيعة الانتخابات المحلية ذات الطابع الخدماتي، والتي تساهم في تعزيز السلم الأهلي والمجتمعي، وتعزيز عملية التحول الديمقراطي، مشيرا أن الجبهة انطلاقا من قناعتها بتعزيز الخيار الديمقراطي وإتاحة الفرصة أمام الشعب الفلسطيني لممارسة حقه وواجبه في إدارة شؤونه الحياتية اليومية، ترى بالانتخابات المحلية تعزيزا للتعددية السياسية وديمقراطية الحياة المجتمعية والتنمية السياسية، وعاملا أساسيا من عوامل بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية المستقلة.
وتابع أن الجبهة تنظر إلى الانتخابات المحلية القادمة ضمن رؤية وطنية هادفة، بعيداً عن أية مصالح حزبية ضيقة انطلاقا من أهميتها للمواطن بما يكفل اختيار أكفأ الكوادر البشرية لتكون قادرة على تلبية احتياجات المجتمع المحلي وتنمية قدرات هذه الهيئات لتحقيق مصالح المواطنين بما يعزز من صمودهم في ظل ما تقوم به حكومة الاحتلال من إجراءات تشمل ترحيل المواطنين عن أراضيهم والاستيلاء عليها لصالح الاستيطان.
وقال مجدلاني: إن حركة حماس حتى الان لم تحسم موقفها بعد من المشاركة بالانتخابات المحلية والسماح باجرائها في قطاع غزة ، مشيرا أن الجبهة بالقطاع قد اطلقت مبادرة مع القوى السياسية من أجل الضغط ياجراء الانتخابات المحلية ، كما تطالب المؤسسات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني بضرورة الضغط لإجرائها بشكل متزامن، بحيث يشارك أهلنا بقطاع غزة في انتخابات ديمقراطية لاختيار ممثليهم في المجالس المحلية.
وناقش الاجتماع الاستعدادات لخوض الانتخابات المحلية بمرحلتها الأولى والعمل وفق رؤية الجبهة بأبعادها الوطنية والاجتماعية والتنموية الداعية لتقديم أفضل الشخصيات والكفاءات بعيدا عن المصالح الحزبية الضيقة، كون الانتخابات المحلية ذات طابع خدماتي وعلى قاعدة الكفاءة والنزاهة وبشخصيات قادرة على خدمة المجتمع.
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