مجدلاني: حماس لم تحسم موقفها بعد من المشاركة بالانتخابات المحلية والسماح بإجرائها بالقطاع



وقال مجدلاني: إن حركة حماس حتى الان لم تحسم موقفها بعد من المشاركة بالانتخابات المحلية والسماح باجرائها في قطاع غزة ، مشيرا أن الجبهة بالقطاع قد اطلقت مبادرة مع القوى السياسية من أجل الضغط ياجراء الانتخابات المحلية ، كما تطالب المؤسسات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني بضرورة الضغط لإجرائها بشكل متزامن، بحيث يشارك أهلنا بقطاع غزة في انتخابات ديمقراطية لاختيار ممثليهم في المجالس المحلية.



وناقش الاجتماع الاستعدادات لخوض الانتخابات المحلية بمرحلتها الأولى والعمل وفق رؤية الجبهة بأبعادها الوطنية والاجتماعية والتنموية الداعية لتقديم أفضل الشخصيات والكفاءات بعيدا عن المصالح الحزبية الضيقة، كون الانتخابات المحلية ذات طابع خدماتي وعلى قاعدة الكفاءة والنزاهة وبشخصيات قادرة على خدمة المجتمع.





وتابع أن الجبهة تنظر إلى الانتخابات المحلية القادمة ضمن رؤية وطنية هادفة، بعيداً عن أية مصالح حزبية ضيقة انطلاقا من أهميتها للمواطن بما يكفل اختيار أكفأ الكوادر البشرية لتكون قادرة على تلبية احتياجات المجتمع المحلي وتنمية قدرات هذه الهيئات لتحقيق مصالح المواطنين بما يعزز من صمودهم في ظل ما تقوم به حكومة الاحتلال من إجراءات تشمل ترحيل المواطنين عن أراضيهم والاستيلاء عليها لصالح الاستيطان.