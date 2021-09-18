شؤون فلسطينية

وفد نقابة المحامين يلتقي بالمسؤولين في المؤسسات العدلية التركية ومؤسسة "تيكا"

وفد نقابة المحامين يلتقي بالمسؤولين في المؤسسات العدلية التركية ومؤسسة "تيكا"
رام الله - دنيا الوطن
اجتمع وفد نقابة المحامين برئاسة نائب نقيب المحامين، المحامي عبد العزيز الغلاييني بـ "بولاند كركماز" مسؤول التعاون الدولي والتمويل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقبا في وكالة التعاون والتمويل الخارجي التركية ( تيكا) في مدينة أنقرة.

وقد ركز الاجتماع على سبل التعاون والدعم لنقابة المحامين الفلسطينيين في تطوير وانشاء معهد المحاماة الفلسطيني.

وقدم الغلاييني نبذة عن عمل النقابة ودورها في دعم سيادة القانون والحفاظ على الحريات العامة وجهودها المستمرة في تطوير مهنة المحاماة وتدريب المحامين الخريجين من كليات الحقوق، وخلال اللقاء استعرض السيد الغلاييني الانجازات التي تمت خلال العامين الماضيين على صعيد تطوير التدريب وتهيئة البيئة المناسبة لإطلاق معهد المحاماة، الذي يعتبر أحد أهم الأهداف الاستراتيجية للنقابة في الوقت الحالي.

من جانبه عبر كركماز عن بالغ سعادته وفخره بهذه الزيارة وقال انه لشرف لنا ان تقوم تيكا بدعم هذا المشروع الحيوي والمميز لفلسطين وان دعم هذا المشروع سيكون على جدول أعمال الوكالة التركية في المرحلة القادمة.

وفي نهاية اللقاء اتفق الطرفان أن تتابع اللجان الفنية المتخصصة أعمالها من إعداد الدراسات والهيكلية التنظيمية لمعهد المحاماة وما يلزم من موازنات ليتم عرضها وتجنيد التمويل المطلوب لها من الحكومة التركية.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن جدول أعمال الزيارة الهامة التي يقوم بها مجلس نقابة المحامين بمركزي القدس وغزة للمؤسسات العدلية في تركيا والتي تم خلالها لقاء وزير العدل التركي السيد عبد الحميد غول، ورئيس اتحاد نقابات المحاميين التركية السيد متين اغلوا ورئاسة مجلس القضاء الأعلى لتركيا بالإضافة للنائب العام لمحكمة الاستئناف ورئيس محكمة الاستئناف والذين  أكدوا على دعمهم ومساندتهم للحق الفلسطيني ونضاله من اجل الاستقلال ونيل الحرية وأبلغوا الوفد الفلسطيني السلام والتحية الخاصة من السيد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان.

وتأتي هذه الزيارة الهامة ضمن أنشطة المنحة الاوربية لتطوير نقابة المحامين بمركزيها.

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