الرئيس عباس يعزي نظيره الجزائري بوفاة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة

رام الله - دنيا الوطنعزى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم السبت، رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون، بوفاة الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة، الذي وافته المنية مساء أمس الجمعة، عن عمر ناهز الـ84 عاما.وتقدم الرئيس عباس، في برقية التعزية، بأسمى عبارات التعازي القلبية والمواساة الأخوية، مذكّرا بمناقب الرئيس الراحل، الذي قدّم سنوات من حياته في خدمة وطنه وأبناء شعبه، خلال رئاسته للجزائر الشقيق، وعمل خلالها لإرساء السلام والاستقرار، والدفاع عن قضايا الأمة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، التي دعمها وساندها بإخلاص.وأعرب أبو مازن عن تعازيه الحارة، سائلا المولى عز وجل أن يشمل الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهمكم ومحبيه جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يحفظكم بخير وازدهار.