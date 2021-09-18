قطاع غزة يُسجل أعداد وفيات مرتفعة خلال الـ 24 ساعة الماضية

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم السبت، تسجيل 14 حالة وفاة و360 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بعد إجراء 1065 فحصا مخبريا خلال الـ24 ساعة الماضية.وسجلت الصحة في تقريرها حول الحالة الوبائيّة في قطاع غزة تعافي 1500 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.وأوضحت أن إجمالي تراكمي للمصابين 154183 إصابة، فيما إجمالي الحالات النشطة 20085 حالة، بالإضافة إلى إجمالي المتعافين 132824 حالة.وبينت أن إجمالي الوفيات 1274 حالة وفاة، فيما إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 403 حالة، بالإضافة إلى إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 260 حالة.وحول التطعيمات، فإن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 768590 جرعة، فيما إجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 374653 شخصا.