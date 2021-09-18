الأسير عايد دودين يواصل مقاطعة الدواء رفضاً لاستمرار اعتقاله

رام الله - دنيا الوطنيواصل القيادي في حركة حماس الأسير عايد دودين (54 عاماً) من دورا جنوب الخليل مقاطعته للدواء لليوم الثالث على التوالي، رفضًا لتمديد اعتقاله إداريًا.وأفاد مكتب إعلام الأسرى، أن الأسير دودين أعلن عن مقاطعته للدواء ورفض المثول أمام المحاكم، بعد تمديد اعتقاله إدارياً لمدة ثلاثة أشهر، بعد عامين من الاعتقال الإداري المتواصل.واعتقلت قوات الاحتلال القيادي دودين بتاريخ 28/9/2019، بعد اقتحام منزل في بلدة دورا جنوب الخليل وتفتيشه وتحطيم محتوياته، ولم يمضِ حينها على إطلاق سراحه سوى عدة شهور فقط، وبعد عدة أسابيع أصدرت بحقه قرار اعتقالٍ إداري دون تهمة.