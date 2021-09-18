مواجهات في نابلس وأريحا والاحتلال يقتحم منازل في أبو ديس

رام الله - دنيا الوطناندلعت، مساء الجمعة، مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي على حاجز حوارة الاحتلالي جنوب نابلس وعلى المدخل الجنوبي لمدينة أريحا، كما واقتحمت قوات الاحتلال بعض المنازل في بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة.واندلعت مساء أمس مواجهات مع قوات الاحتلال على مدخل نابلس الجنوب حيث حاجز حوارة الاحتلالي.وأفاد شهود عيان بأن المواجهات اندلعت إثر وصول عشرات الشبان إلى منطقة الحاجز وقيامها بإشعال الإطارات المطاطية وإلقاء الحجارة صوب الجنود الذين تواجدوا هناك بالعشرات.