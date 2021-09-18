المالكي يغادر إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة

رام الله - دنيا الوطنيغادر وزير الخارجية والمغتربين، رياض المالكي، والوفد المرافق له، أرض الوطن، اليوم السبت، متوجها الى الولايات المتحدة الأميركية، للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ76.ومن المقرر أن يشارك الوزير المالكي في اجتماعات ولقاءات المنظمات الأممية، والتجمعات الإقليمية المنعقدة على المستوى الوزاري، وسيقدم الرؤية الفلسطينية، وينقل معاناة أبناء شعبنا الفلسطيني، وجرائم الاحتلال ومستوطنيه، وانتهاكاته الممنهجة وواسعة النطاق، ضد القدس وابنائنا واحيائنا فيها، وضد الاسرى والمعتقلين، والحصار على قطاع غزة، واستمرار الاستعمار والاستيطان.ويغادر المالكي وفي جعبته كل المطالبات الفلسطينية للمجتمع الدولي لاتخاذ الخطوات اللازمة من أجل انهاء الاحتلال الإسرائيلي الاستعماري، الذي طال أمده، ووضع حد لجرائمه، كما سيطرح القضايا الملحة كالحماية لأبناء شعبنا، والمساءلة لإسرائيل وأدوات احتلالها المختلفة من مستوطنين ومسؤولين عسكريين وسياسيين.كما يلتقي المالكي بالعديد من نظرائه وزراء الخارجية على هامش اجتماعات الجمعية العامة، بالإضافة الى رؤساء وأمناء عامين المؤسسات الدولية والأممية.ومن الجدير بالذكر أن الرئيس محمود عباس سيقدم كلمة فلسطين يوم الجمعة، الموافق 24 من الشهر الجاري، في الجلسة الصباحية، للنقاش العام للجمعية العامة، مع نظرائه من قيادات دول المجتمع الدولي، من ملوك ورؤساء.