شؤون فلسطينية

"النضال الشعبي" تثمن الجهود الكبيرة التي بذلها حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي بالانتخابات المغربية

"النضال الشعبي" تثمن الجهود الكبيرة التي بذلها حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي بالانتخابات المغربية
رام الله - دنيا الوطن
ثمنت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني الجهود الكبيرة التي بذلها الرفاق في حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي في الانتخابات التشريعية المغربية .

وأبرق أمين عام الجبهة د. أحمد مجدلاني مهنئاً الرفيق علي بوطوالة ، الأمين العام لحزب الطليعة ، وجاء في برقيته : " بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن رفيقاتي ورفاقي أعضاء المكتب السياسي واللجنة المركزية وكافة كوادر وأعضاء جبهة النضال الشعبي الفلسطيني ، نتقدم إليكم ومن خلالكم لكافة الرفيقات والرفاق في المكتب السياسي واللجنة المركزية لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي  بمناسبة مشاركتكم في الانتخابات المغربية تحت راية " فيدرالية اليسار الديمقراطي " و ما حققه حزبكم الشقيق في الانتخابات التشريعية التي شهدتها المملكة المغربية مؤخراً ".

مضيفاً : " إننا في جبهة النضال الشعبي الفلسطيني ونحن نهنئكم بفوز عدد من الرفيقات والرفاق من حزبكم وتحالفكم بعضوية  البرلمان المغربي فإننا نعبر عن تقديرنا الكبير لثقة الشعب المغربي الشقيق ببرنامج ومواقف وسياسات حزبكم ، الأكثر التصاقاً بقضايا وهموم الشعب المغربي بكافة فئاته وشرائحه وبخاصة القطاعات الشعبية والعمالية  والفئات الكادحة والمهمشة في كافة أنحاء المغرب " .

وقال : " إن الانتخابات التشريعية المغربية شكلت نافذة للديمقراطية المغربية لإعادة ترتيب أوضاع الساحة السياسية والبرلمانية المغربية ومواجهة كافة التحديات ، وتعزيز دور وحضور قوى اليسار الديمقراطي الاشتراكي لتبقى دائماً حاملة لقضايا وتطلعات شعبكم ".

مختتماً برقيته : " نبارك لكم ولعموم كافة كوادر وأعضاء ومناصري حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي والذي يسير بخطى واثقة نحو المستقبل برؤية برنامجية واعية ومسؤولة للحفاظ على منجزات الشعب المغربي والدفاع عن حقوقهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية وعن المسيرة الديمقراطية الشاملة في المغرب ، التوفيق والنجاح في تحقيق أهداف حزبكم من خلال العمل البرلماني والديمقراطي ".

 

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