المطران حنا: نتمنى من شبابنا الفلسطيني بأن يتخذوا من منى ومحمد الكرد قدوة لهم



وقال: إن ابنينا محمد ومنى تمكنا ومن خلال وسائل التواصل الاجتماعي المتاحة من إيصال رسالة شعبنا ورسالة القدس بنوع خاص وكذلك رسالة أهلنا في حي الشيخ جراح.



وقد أدى هذا الى اتساع رقعة المتضامنين مع شعبنا في الولايات المتحدة كما وفي غيرها من الأماكن، متمنياً من شبابنا وشاباتنا ان يتخذوا من منى ومحمد قدوة لهم وان يستعملوا وسائل التواصل الاجتماعي استعمالا جيدا هادفا لإيصال رسالة شعبنا الى مشارق الأرض ومغاربها.



وتابع: بأن استعمال وسائل التواصل لإيصال الصوت الفلسطيني هو أيضا نوع من مقاومة الاحتلال وعلينا ان نسخر هذه الوسائل الإعلامية خدمة لشعبنا وقضية شعبنا العادلة.



وقال: "الف مبروك لعائلة الكرد الكريمة وكل التحية لاهلنا في حي الشيخ جراح فتكريم منى ومحمد هو تكريم لكل الشباب المقدسي والفلسطيني وهو تكريم لكل ناشط ولكل شخص يدافع عن الحق والعدالة ويعمل من اجل القدس وهويتها وتاريخها وطابعها كما ويدافع عن أهلنا في حي الشيخ جراح وفي سلوان وفي غيرها من احياء القدس المستهدفة والمستباحة".

رام الله - دنيا الوطنقدم المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس اليوم التهنئة لابني القدس منى ومحمد الكرد واللذين تم اختيارهما من قبل مجلة "التايمز" العالمية من بين الشخصيات المئة الأكثر تأثيرا في العالم.