مئات المواطنين يؤدون صلاة الفجر على بلاط المسجد الإبراهيمي

رام الله - دنيا الوطنأدى مئات المواطنين صلاة فجر أمس الجمعة في المسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل رغم تضييق الاحتلال، وبعد ساعات من اقتحامه وتدنيسه من قبل عشرات المستوطنين.ووصل المواطنون من أنحاء الخليل كافة الى المسجد لأداء الصلاة والمشاركة في اعماره في ظل عمليات التهويد الخطيرة التي يتعرض لها.وقال الأسير المحرر عيسى الجعبري إن المستوطنين أزالوا السجاد من القاعة الإسحاقية، حيث أدى المواطنون الصلاة على البلاط الذي فرشت عليه حصائر خفيفة بالية.وأضاف الجعبري:" أنعم الله علينا بأداء صلاة فجر اليوم في مسجد أبينا إبراهيم الخليل ﷺ، بعد أن كان مغلقًا الأيام الماضية وتسرح فيه قطعان المستوطنين بمناسبة عيد الغفران لديهم".وأوضح أن عائلات الخليل قدمت للمصلين ضيافة بعد صلاة الفجر بعد الصلاة كانت هناك ضيافة لزوار الحرم قدمتها عائلة الجعبري، وكانت مشاركة فخذنا – أبو رحمة – بـ (الخبيصة) الخليلة المصنوعة من راووق العنب.ونشر المستوطنون عبر مواقعهم مشاهد لأدائهم طقوساً تلمودية داخل القاعة الاسحاقية في المسجد الابراهيمي بعد إزالة سجاد الصلاة واقتحامه بأحذيتهم