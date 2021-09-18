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ميقاتي: إدخال الوقود الإيراني انتهاك لسيادة لبنان

ميقاتي: إدخال الوقود الإيراني انتهاك لسيادة لبنان
رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، أن إدخال الوقود الإيراني يمثل انتهاكا لسيادة لبنان لأن عملية إدخاله تمت في معزل عن الحكومة اللبنانية.

وقال ميقاتي وفق ما نقلت شبكة (سي إن إن): "أنا حزين على انتهاك سيادة لبنان، ولكن ليس لدي خوف من العقوبات لأن العملية (إدخال الوقود) تمت في معزل عن الحكومة اللبنانية".

وعن مشاركة "حزب الله" في الحكومة، قال ميقاتي"أنا رجل عملي والحكومة جامعة لمعظم الأطياف اللبنانية، ولا يمكننا أن نقوم بأي إصلاحات والتفاوض مع صندوق النقد الدولي من دون موافقة ودعم الجميع. حزب الله يمثل شريحة من اللبنانيين في مجلس النواب".

وأشار ميقاتي إلى أن "المهمة الأساسية للحكومة هي وقف الانهيار ووضع البلد على طريق التعافي تمهيدا للانتقال الى معالجة الملفات الاقتصادية والمالية والحياتية".

وختم رئيس الحكومة بالقول: "وضع لبنان الحالي يشبه مريضا في حالة سيئة جدا وينتظر الدخول إلى طوارىء المستشفى، وبعدها ينقل إلى غرفة العمليات لإجراء الجراحة إذا لزم الأمر، ثم إلى العناية الفائقة وبعدها يخضع لفترة من النقاهة قبل التعافي النهائي، كما يؤسفني القول إن بلدنا لا يزال في مرحلة الانتظار أمام طوارىء المستشفى".

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