بالتعاون مع الصين.. الجزائر تنتج لقاحًا لمواجهة (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنأكد وزير الصناعة الصيدلانية الجزائري، لطفي بن باحمد، أن الجزائر ستنتج أول حقنة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا في 29 أيلول/ سبتمبر الجاري.وخلال حديثه لموقع (لا باتري نيوز) كشف الوزير بأن الجزائر ستنتج شهر تشرين الأول/ أكتوبر أكثر من مليون جرعة، على أن يصل العدد تدريجيا إلى أكثر من 5 ملايين جرعة في يناير 2022.وكانت وزارة الصناعة الصيدلانية الجزائرية، أكدت قبل أسبوعين بأن مشروع إنتاج اللقاح "كورونافاك" المضاد لفيروس كوفيد-19 من طرف المجمع العمومي صيدال بالشراكة مع مؤسسة سينوفاك الصينية يسير وفق البرنامج المحدد و"لا يعرف أي تأخر" وفق ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية.وأضاف ذات المصدر أنه" تم استلام المادة الأولية في27 أغسطس الماضي حسب شروط العقد، إذ تم الشروع في إجراء التحاليل البيولوجية والميكربيولوجية والتي ستدوم ثلاثة أسابيع".