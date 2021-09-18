زلزال بقوة 4,3 درجة على مقياس ريختر في كاليفورنا

رام الله - دنيا الوطنأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بوقوع زلزال بقوة 4,3 درجة على مقياس ريختر في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.وأضافت الهيئة أن الهزات الأرضية تم تسجيلها في الساعة 02:58 صباح اليوم السبت بتوقيت غرينيتش على بعد كيلومترين غربي مدينة كارسون في مقاطعة لوس أنجلوس، مشيرة إلى أن مركز الزلزال كان يقع على عمق 11,9 كيلومتر.وقالت قناة (سي أن أن): إن سكان مدينة لوس أنجلوس والمدن المحيطة بها شعروا بالهزات الأرضية، مضيفة أنه لم تصل حتى الآن أي أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار.