دولي

زلزال بقوة 4,3 درجة على مقياس ريختر في كاليفورنا

زلزال بقوة 4,3 درجة على مقياس ريختر في كاليفورنا
رام الله - دنيا الوطن
 أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بوقوع زلزال بقوة 4,3 درجة على مقياس ريختر في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وأضافت الهيئة أن الهزات الأرضية تم تسجيلها في الساعة 02:58 صباح اليوم السبت بتوقيت غرينيتش على بعد كيلومترين غربي مدينة كارسون في مقاطعة لوس أنجلوس، مشيرة إلى أن مركز الزلزال كان يقع على عمق 11,9 كيلومتر.

وقالت قناة (سي أن أن): إن سكان مدينة لوس أنجلوس والمدن المحيطة بها شعروا بالهزات الأرضية، مضيفة أنه لم تصل حتى الآن أي أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار.

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