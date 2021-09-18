معظمهم ليسوا مُطعمين.. ارتفاع حالات (كورونا) الحرجة في إسرائيل
أعربت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم السبت، عن قلقها من الارتفاع الحاصل على عدد مرضى (كورونا) الذين توصف حالتهم بالحرجة ويخضعون لأجهزة الأكسجة (ECMO) والتي يتم من خلالها ضخ الدم خارج الجسم إلى جهاز رئوي قلبي.
ووفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، فإن 34 مريضًا غالبيتهم ليسوا مُطعمين، يستعينون حاليا بهذه الأجهزة في مستشفيات إسرائيل.
في سياق آخر، أوصت اللجنة الاستشارية لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية الـ (إف دي إيه) (FDA)، بتطعيم من تفوق أعمارهم (65 عاماً) ومن هم في حالة الخطر فقط بالجرعة الثالثة للقاح ضد (كورونا).
وقررت اللجنة مع ذلك عدم إعطاء هذه الجرعة المعززة لعموم الناس في الولايات المتحدة أي من الفئة العمرية 16 فما فوق.
وعلل الخبراء قرارهم هذا بان التجارب السريرية التي أجريت على الجرعة الثالثة شملت عينة صغيرة للغاية وبالتالي لا معلومات كافية عن نجاعتها .
وعندها رحبت وزارة الصحة بقرار (اف دي ايه)، معتبرة انه يضفي صبغة الشرعية على الخطوات التي اتخذت في الولايات المتحدة في هذا المضمار.
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