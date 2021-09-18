الولايات المتحدة: توصية بعدم إعطاء جرعة اللقاح الثالثة لعموم الناس





وقررت اللجنة مع ذلك عدم إعطاء هذه الجرعة المعززة لعموم الناس في الولايات المتحدة أي من الفئة العمرية 16 فما فوق.



وعلل الخبراء قرارهم هذا بان التجارب السريرية التي أجريت على الجرعة الثالثة شملت عينة صغيرة للغاية وبالتالي لا معلومات كافية عن نجاعتها .



وعندها رحبت وزارة الصحة بقرار (اف دي ايه)، معتبرة انه يضفي صبغة الشرعية على الخطوات التي اتخذت في الولايات المتحدة في هذا المضمار.



رام الله - دنيا الوطنأوصت اللجنة الاستشارية لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية الـ (إف دي إيه FDA)، بتطعيم من تفوق أعمارهم (65 عاماً) ومن هم في حالة الخطر فقط بالجرعة الثالثة للقاح ضد (كورونا).