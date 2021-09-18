وفاة الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة

رام الله - دنيا الوطنتوفي الرئيس الجزائري السابق، عبد العزيز بوتفليقة فجر اليوم الجمعة عن عمر ناهز (84 عاماً).وبث التلفزيون الرسمي الجزائري قبل منتصف ليل الجمعة السبت بتوقيت الجزائر شريطا إخباريا نقل فيه عن رئاسة الجمهورية "وفاة بوتفليقة".وأورد تلفزيون "الحياة" الخاص أن المنيّة وافته "الساعة 22,00 (21,00 ت غ) في منزله"، كما نقل موقع (فرانس 24).ومنذ تنحيه، كان بوتفليقة يعيش بعيدا عن الأنظار في عزلة في مقر إقامته المجهز طبيا في زرالدة في غرب الجزائر العاصمة.تولى الرئاسة في 1999 بينما كان البلد ممزقا بحرب أهلية. ثم أعيد انتخابه في 2004 و2009 و2014.في 2019، ترشح لولاية خامسة رغم مرض كان أقعده قبل ست سنوات، ولم يعد قادرا على الكلام.وأصبح سقوطه حتميا بعد أسابيع من التظاهرات الحاشدة ضد الولاية الخامسة. وأعلن تنحيه بعد أن طلب منه الجيش الذي دعم وصوله إلى السلطة الاستقالة.