تفاصيل حالة الطقس في فلسطين حتى يوم الثلاثاء





المدينـة



اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة



اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 28-18 30-19 31-20 بيت لحم 28-18 30-19 31-20 رام الله والبيرة 27-17 29-18 30-19 طولكرم 30-20 32-21 33-21 نابلس 29-19 31-20 32-21 قلقيلية 30-20 32-21 33-21 جنين 32-21 33-22 34-23 سلفيت 28-18 30-19 31-20 طوباس 33-22 34-23 35-24 روابي 29-19 31-20 32-21 الخليل 27-17 29-19 30-20 غزه 29-21 31-22 32-22 أريحا 37-26 39-27 40-28 خانيونس 29-21 31-22 32-22 الأغوار الشمالية 35-24 37-25 38-26 رفح 30-20 32-21 33-21

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو صيفيا عادياً، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذه الليلة: يكون الجو باردا نسبياً في المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .يوم الأحد، يكون الجو حاراً نسبياً إلى حار، ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الاثنين، يكون الجو حارا نسبياً إلى حار، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الثلاثاء، يكون الجو حاراً نسبياً إلى حار، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.