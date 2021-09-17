المطران حنا: الانتهاكات المستمرة والمتواصلة للقدس ومقدساتها عمل عدائي استفزازي بامتياز



وقال في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن اقتحامات المستوطنين المستمرة انما هي استفزازية وعدائية بامتياز وتعتبر انتهاكا واضحا للقدس ومقدساتها وابنائها.



وإننا في الوقت الذي فيه نرفض ما تتعرض له مدينة القدس من استهداف فإننا نؤكد مجددا بأن القدس ستبقى لأهلها وهي ليست أملاك متروكة بل هنالك في القدس مرابطون ومدافعون عنها والمسيحيون والمسلمون معا لن يتخلوا عن مدينتهم حاضنة اهم مقدساتهم وتاريخهم وتراثهم الإنساني والحضاري والوطني والروحي.



وأعرب عن رفضه رفضا قاطعا استغلال الأعياد اليهودية من اجل فرض وقائع جديدة على الأرض.

رام الله - دنيا الوطنحذر المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس اليوم من العواقب الخطيرة نتيجة استمرارية الانتهاكات والاعتداءات الاحتلالية بحق المسجد الأقصى والحرم الابراهيمي في مدينة الخليل ناهيك عما تتعرض له اوقافنا المسيحية ومدينة القدس بكافة احيائها وتاريخها وتراثها وهويتها.