فلسطين تختتم مشاركتها في ورشة تدريبية دولية حول برنامج ذاكرة العالم لـ (يونسكو)

رام الله - دنيا الوطناختتمت اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم ممثّلة بالسيد فادي أبو بكر مدير الملفات المتخصصة، مشاركتها في ورشة عمل تدريبية دولية حول برنامج ذاكرة العالم لـ (يونسكو)، التي نظمتها اللجنة الوطنية الكورية لـ (يونسكو) عن بُعد، بمشاركة خبراء دوليين وعدد من ممثلي الدول الأعضاء في منظمة (يونسكو) في الفترة الواقعة بين 6-16 سبتمبر 2021.وتضمنت الورشة تعريفاً ببرنامج ذاكرة العالم/ اليونسكو، وأهميته للدول الأعضاء، كما تخلله تدريباً عملياً على آلية الترشيح، من حيث الشكل والمعايير، في ضوء العناصر التي تم اقتراحها من قبل كل مشارك في الدورة، للعمل عليها كنموذج تدريبي.وعبر أبو بكر باسم اللجنة الوطنية الفلسطينية عن شكره وتقديره للجنة الكورية على تنظيمها هذه الورشة الهامة، والخبراء الدوليين على محاضراتهم وتدخلاتهم المعرفية القيّمة، مؤكداً بأن اللجنة ستنقل الخبرات المكتسبة إلى جهات الاختصاص الحكومية وغير الحكومية في فلسطين من خلال تعميم النشرات ذات العلاقة، و عقد محاضرات وورش متخصصة، وذلك ضمن الخطة الاستراتيجية للجنة القائمة على التعاون البنّاء مع القطاعات المستهدفة والشريكة.يُذكر أن برنامج ذاكرة العالم قد أنشأته اليونسكو في عام 1992، بهدف صون وحماية التراث الوثائقي البشري من التدهور والضياع نتيجة لبعض الاضطرابات الاجتماعية كالحروب وعدم الاستقرار الأمني، النهب والتجارة غير المشروعة، وغيرها أو نتيجة لبعض العوامل الطبيعية كالحرارة الرطوبة التي يتعرض لها هذا التراث مع مرور الزمن ابتدأ من الحجر، والمخطوطات ، والمكتبات ، و المتاحف ، والارشيفات الوطنية ، والأقراص السمعية والبصرية، والأفلام السينمائية والصور الفوتوغرافية .