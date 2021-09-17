شؤون فلسطينية

عشرات الإصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في الضفة

رام الله - دنيا الوطن
أصيب عشرات المواطنين اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال التي اعتدت على مسيرات مناهضة للاستيطان ومساندة للأسرى في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

ففي نابلس، اندلعت مواجهات، بين قوات الاحتلال ومئات المواطنين، خلال مسيرات مناهضة للاستيطان وداعمة للأسرى في بيتا جنوب نابلس، وبيت دجن شرقا.

وحملت المسيرات هذه الجمعة همّ الأسرى وقضيته في مقدمة دفاعهم عن أرضهم ضد الاستيطان.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن طواقمها تعاملت مع 46 إصابة بعد قمع الاحتلال للمتظاهرين في بيت دجن وبيتا، مبينة أن من بين الإصابات خمسة بالرصاص المطاطي، و40 إصابة بالغاز، وإصابة إثر سقوط.

وفي قلقيلية، اندلعت مواجهات بعد انطلاق مسيرة عقب صلاة الجمعة باتجاه الشارع الرئيس المغلق لقرية كفرقدوم، أسفرت عن إصابة شاب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وعدد آخر بالاختناق عولجوا ميدانيا.

وفي رام الله، أصيب عدد من المواطنين بالاختناق بالغاز جراء قمع قوات الاحتلال ا مسيرة سلمية في قرية المغير.

وقال نائب رئيس مجلس قروي المغير مرزوق أبو نعيم، "إن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز، والصوت تجاه المواطنين الذين خرجوا في مسيرة سلمية تخللها تأدية صلاة الجمعة، رفضا لإغلاق الاحتلال المدخل الشرقي للقرية بالسواتر الترابية منذ نحو أسبوعين، واسنادا للأسرى.

وفي الخليل، قمعت قوات الاحتلال فعالية أسبوعية ضد الاستيطان في قرية تواني جنوبي الخليل، واعتدت على المشاركين بالضرب المبرح وأطلقت قنابل الغاز والصوت.

وأسفر اعتداء قوات الاحتلال عن إصابتين إحداهما لسيدة تم نقلهما إلى المشفى، وإصابة العشرات بحالات اختناق واعتقال سبعة من المشاركين، فيما اعتدت بوحشية على صحفيين ومشاركين أجانب أثناء تغطيتهم وتوثيقهم لانتهاكات بحق المتظاهرين.

واندلعت مواجهات أخرى بين قوات الاحتلال والمواطنين في منطقة عصيدة ببلدة بيت أمر شمال الخليل، بعد اقتحامها واعتلاء جنود الاحتلال أسطح عدد من منازل المواطنين، واندلعت على إثرها مواجهات مع الشبان.

وأطلق جنود الاحتلال قنابل الصوت والغاز، ما تسبب بإصابة عشرات المواطنين بحالات اختناق، عولجوا ميدانيا.

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