جنين: اندلاع مواجهات مع الاحتلال على حاجز الجلمة

رام الله - دنيا الوطناندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، قرب حاجز الجلمة العسكري، شمال شرق جنين.وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن قوات الاحتلال المتواجدة على الحاجز أطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب الشبان الذين خرجوا دعما وإسنادا للأسير زكريا زبيدي ورفاقة الأسرى الذين انتزعوا حريتهم من سجن "جلبوع".وفي السياق ذاته، واصلت قوات الاحتلال عمليات التفتيش في بلدات وقرى: يعبد، وعانين، والطيبة، والهاشمية، ورمانة، وفقوعة، بمحافظة جنين.