طولكرم:العثور على طفلة داخل منزل أحد أقاربها كان قد صدر قرار لصالح والدتها بحضانتها

رام الله - دنيا الوطنعثرت شرطة محافظة طولكرم فجر اليوم الجمعة، على الطفلة ألمى التي اختفت آثارها قبل عدة أشهر بعد صدور قرار من المحكمة الشرعية لصالح والدتها بحضانتها وتسليمها حسب الأصول.وقال المتحدث باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات، بأنه وبناءً على تنفيذ قرارات المحكمة بما يخص حضانة الطفلة لصالح والدتها فقد قام أهل والدها بإخفائها رافضين تسليمها.وبعد عمليات بحث وتحري قامت بها شرطة طولكرم وعمليات تفتيش لعدد كبير من المنازل وعدة كمائن على مدار أشهر وبجهود كبيرة تمكنت الشرطة فجر اليوم من العثور عليها.وأضاف ارزيقات: بأن الطفلة كانت قد غادرت دولة الامارات العربية برفقة والدها وقد حصلت والدة الأخيرة على قرار محكمة لحضانتها واشقائها وكانت الشرطة قد سلمت اثنين من الأبناء لوالدتهم وفقا للقرارات القضائية فيما اختفت ألمى وتم توقيف والدها بقرار من القضاء لحين الإذعان إلا أنه رفض ذلك.وبيّن بأن شرطة طولكرم تعمل لاستكمال الإجراءات لتسليم الطفلة ألمى لوالدتها وفقا للأصول.