شؤون فلسطينية

رضوان يدعو إلى استمرار انتفاضة الحرية "دعماً للأسرى"

رضوان يدعو إلى استمرار انتفاضة الحرية "دعماً للأسرى"
رام الله - دنيا الوطن
حيا د. إسماعيل رضوان، القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أبناء شعبنا والشباب الثائر في الضفة وقطاع غزة الذين خرجوا نصرة لأسرانا البواسل.

ودعا في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إلى استمرار انتفاضة الحرية "دعما لأسرانا الأبطال ونؤكد على أننا لن نترك أسرانا وحدهم.

وأكد رضوان بأن المشاركة الجماهيرية الواسعة والاشتباكات مع قطعان المستوطنين وجنود الاحتلال في الضفة الغربية في بيتا وبيت دجن وجبل صبيح وبيت أمر وقرية التواني وعزوم وعصيدة وكفر قدوم والمغير وجنين وغزة تؤكد على التفاف شعبنا حول قضية الأسرى وأنها محل اجماع وتقف على سلم أولويات المقاومة.

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