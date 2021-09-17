حماس تحذر الاحتلال من مغبة ارتكابه أي حماقة ضد مخيم جنين

رام الله - دنيا الوطنقالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن قيادة الحركة لا زالت تتابع عبر اجتماعاتها المتواصلة باهتمام بالغ الإجراءات التصعيدية التي ينتهجها الاحتلال ضد الأسرى في سجونه، والانتهاكات الجسيمة والخطيرة ضد أسرى سجن "جلبوع" بشكلٍ خاص بعد نجاح ستة من الأسرى الأبطال في الخلاص من السجن عبر نفق الحرية، ثم قيام الاحتلال بجرائم انتقامية وعقابية ضد الأسرى بعد إعادة اعتقال أربعة منهم، وتعذيبهم بصورة وحشية في زنازين التحقيق وقد خصصت اجتماعا لبحث قضية الأسرى وتفاعلاتها الأخيرة.وحذرت الحركة في بيان لها، الاحتلال من عواقب وتداعيات جرائمه وانتهاكاته ضدّ الأسرى في سجونه، ونحمّله المسؤولية الكاملة عن حياتهم، فشعبنا الفلسطيني ومقاومته الباسلة لن يقفوا صامتين أمام استمرارها، ونقول لكل السجانين الذين أمعنوا في تعذيب أسرانا: إن شعبنا وأبطال المقاومة سيلاحقونكم، وستدفعون ثمن جرائمكم دون أدنى شك.وتابعت الحركة: "نسجّل بكل فخر العملية البطولية التي تمكّن من خلالها ثلة من الأسرى انتزاع حريتهم بسواعد إرادتهم، ونثمّن بكل اعتزاز مواقف شعبنا وأمتنا في التضامن الكبير مع الأسرى في سجون العدو، والتفاعل المميّز مع أبطال (نفق الحرية) بالاحتضان والإسناد والدعم".وشددت الحركة على أنَّ "تكاتف الحركة الأسيرة ووقوفها صفاً واحداً في مواجهة إجراءات السجّان الصهيوني في سجن جلبوع وغيره من السجون، مع مظاهر التلاحم الشعبي مع قضية الأسرى وتطوراتها، وإسناد القسام وفصائل المقاومة لأسرانا الأبطال لتؤكّد مجدّداً وحدة شعبنا الفلسطيني، وتمسكه بحقوقه، وتبنّيه خيار المقاومة، والتفافه حول قضية الأسرى ونضالهم المتواصل من أجل الحرية".وتابعت: بأنَّ "الهزيمة التي تكبّدها العدو في عملية نفق الحريّة تعدّ امتداداً لسلسلة هزائم منظومته الأمنية والعسكرية والسياسية أمام بطولات شعبنا وإبداعات مقاومته، وستتواصل هزائم الاحتلال حتى يظفر شعبنا بالتحرير والحرية والعودة".وقالت حماس: "إنَّ قضية تحرير الأسرى وتبييض سجون الاحتلال ستبقى على رأس أولويات حركتنا وشعبنا، ونؤكّد بكلّ ثقة لأسرانا الأحرار أنَّ معانقتهم الحرية سيكون قريباً بإذن الله".وتابعت: "ولأبطال نفق الحرية الذين أعاد العدو اعتقالهم .. نؤكد ما قررته قيادة المقاومة بأن تحريرهم سيكون رغمًا عن أنف الاحتلال، وسيكونون في مقدمة من يتم تحريرهم في أي صفقة تبادل للأسرى".وحيت حماس وقيادتها، الحركة الأسيرة وتضامنها الداخلي في مواجهات إدارة مصلحة السجون وإرغامها على التراجع عن بعض خطواتها الانتقامية، وتثمن الحركة الانتصار الذي حققته الحركة الأسيرة، وانتزعت من خلاله حقوقا لها سلبها العدو بعد حادثة سجن جلبوع، وتؤكد في الوقت ذاته حق الأسرى في الاستمرار في نضالهم المشروع لنيل حقوقهم كافة وصون كرامتهم.وحذرت حماس الاحتلال من مغبة ارتكابه أي حماقة ضد أهلنا في مخيم جنين خزان المقاومة في ضفتنا الباسلة، و"نؤكد بأن شعبنا يقف موحدا في إسناده لأهلنا في جنين القسام".ودعت أمتنا العربية والإسلامية دولا وشعوبا ومنظمات وأحرار العالم والهيئات الحقوقية إلى مواصلة وتعزيز تضامنهم مع الأسرى الفلسطينيين وفضح جرائم الاحتلال وانتهاكاتهم ضدهم، والتحرك سياسيًا وإعلاميا وقانونيًا وإنسانيًا للدفاع عنهم في كل المحافل حتى نيلهم الحرية والخلاص من الاحتلال.