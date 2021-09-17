طاقم جراحة الأوعية الدموية بالأوروبي يُجري عملية معقدة لخمسيني كاد أن يفقد ساقه

رام الله - دنيا الوطناستمرارا لسلسة العمليات التي تُجرى داخل مستشفى غزة الأوروبي، تمكن الفريق الجراحي بقسم جراحة الاوعية الدموية برئاسة د. محمد كلوب استشاري جراحة الاوعية الدموية و الجراحات الدقيقة، من انقاذ ساق ريض في الخمسين من عمره، كان مهدداً ببتراه جراء القصور الحاد في التروية الشريانية.حيث أكد الدكتور كلوب، أن هذه العملية من العمليات الأكثر تعقيداً جراء زرع شريان صناعي بطول 70سم من أعلى الصدر حتى أعلى الفخذ الأيمن في غير مكانه التشريحي، فضلاً عن أن العملية معادة وجميع العمليات المعادة تعتبر من العمليات المعقدة وفق.و عزا د. كلوب سبب اجراء تلك العملية أن المريض كان يعانى من نقص حاد في التروية الشريانية في الساق اليمنى أدت الى آلام شديدة وغرغرينه لم تمكنه من السير عليها وكاد أن تفقده ساقه.ولفت كلوب أن المريض خضع لعملية على الشريان الأبهر منذ ثلاث سنوات على أثر انسداد في الشريان الأبهر البطني.وفى ذات السياق، ذكر د. كلوب أن المريض والد لمريضين فشل كلوى في مراحله النهائية، ويتم متابعتهم بشكل مستمر في مستشفى غزة الأوروبي من خلال اجرائه لعمليات زراعة وصلات شريانية صناعية لإتمام عمليات الغسيل الكلوي.