شؤون فلسطينية

"التعاون الإسلامي" تحمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تبعات استمرار اعتداءات الاحتلال الممنهجة بالأقصى

"التعاون الإسلامي" تحمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تبعات استمرار اعتداءات الاحتلال الممنهجة بالأقصى
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أدانت منظمة التعاون الإسلامي اقتحام مجموعات المستوطنين المتطرفين وقوات الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى المبارك، مؤكدة أن هذه الاعتداءات المتكررة على حرمة الأماكن المقدسة تأتي في إطار محاولات إسرائيل، قوة الاحتلال، تغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني في القدس، ما يشكل انتهاكا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وحمّلت المنظمة، في بيان لها، اليوم الجمعة، حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تبعات استمرار هذه الاعتداءات الممنهجة، ودعت في الوقت نفسه المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن الدولي، إلى تحمل مسؤولياته لوضع حد لهذه الانتهاكات، والعمل من أجل إطلاق مسار سياسي لتحقيق السلام القائم على رؤية حل الدولتين وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، استنادا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.

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