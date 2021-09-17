شؤون فلسطينية

تفاصيل رسالة مؤثرة من الأسير محمود العارضة لوالدته

تفاصيل رسالة مؤثرة من الأسير محمود العارضة لوالدته
الأسير محمود العارضة
رام الله - دنيا الوطن
أرسل الأسير محمود العارضة، اليوم الجمعة، رسالة لوالدته عبر محامي هيئة الأسرى رسلان محاجنة.

وجاء في الرسالة كما وردت نصاً:

بعد التحية والسلام.. حاولت المجيء لأعانقك يا أمي قبل أن تغادري الدنيا لكن الله قدر لنا غير ذلك.

أنتِ في القلب والوجدان وأبشرك بأني أكلت التين من طول البلاد، والصبر والرمان، وأكلت المعروف والسماق والزعتر البري، وأكلت الجوافة بعد حرمان ٢٥ عاما وكان في جعبتي علبة العسل هدية لك، سلامي لأخواتي العزيزات باسمة ربى ختام وسائدة وكل الأخوان فأنا مشتاق لهم كثيراً.

تنسمتُ الحرية ورأينا أن الدنيا قد تغيرت، وصعدت جبال فلسطين لساعات طويلة، ومررنا بالسهول الواسعة، وعلمت أن سهل عرابة بلدي، قطعة صغيرة من سهول بيسان والناصرة.

سلام الى كل الأهل والأصدقاء.

"سلامي إلى ابنة شقيقتي (افيهات) والتي لبست جرابينها وقطعت بها الجبال، سلام إلى عبد الله وهديل ويوسف وزوجة رداد والاهل جميعا سارة رهف وغادة ومحمد والجميع سلام خاصة إلى هدى وأنا مشتاق إليها كثيرا وسأبعث لها كل القصة والحكاية".

أخبار ذات صلة

&#34;التعاون الإسلامي&#34; تحمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تبعات استمرار اعتداءات الاحتلال الممنهجة بالأقصى

"التعاون الإسلامي" تحمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تبعات استمرار اعتداءات الاحتلال الممنهجة بالأقصى

قيادي بـ (حماس): غليان الضفة وموقف المقاومة أوراق قوة بيد الأسرى

قيادي بـ (حماس): غليان الضفة وموقف المقاومة أوراق قوة بيد الأسرى

مصطفى البرغوثي: &#34;بيتا&#34; تقدم النموذج الأفضل للمقاومة الشعبية

مصطفى البرغوثي: "بيتا" تقدم النموذج الأفضل للمقاومة الشعبية

الأسير محمد العارضة: قررت نيل حريتي بطريقتي الخاصة

الأسير محمد العارضة: قررت نيل حريتي بطريقتي الخاصة

45 ألف مصل يؤدون &#34;الجمعة&#34; في رحاب المسجد الأقصى

45 ألف مصل يؤدون "الجمعة" في رحاب المسجد الأقصى

مشير المصري: السلطة بالضفة تشكل &#34;عقبة كبيرة&#34; أمام استنهاض العمل الجهادي والمقاوم

مشير المصري: السلطة بالضفة تشكل "عقبة كبيرة" أمام استنهاض العمل الجهادي والمقاوم

الصحة بغزة: 93% من وفيات الموجة الثالثة من (كورونا) لم يتلقوا أي تطعيم

الصحة بغزة: 93% من وفيات الموجة الثالثة من (كورونا) لم يتلقوا أي تطعيم

غنام: قمع الاحتلال للمواطنين العزل محاولة يائسة لكسر إرادة شعبنا

غنام: قمع الاحتلال للمواطنين العزل محاولة يائسة لكسر إرادة شعبنا

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

قيادي بـ (حماس): غليان الضفة وموقف المقاومة أوراق قوة بيد الأسرى

قيادي بـ (حماس): غليان الضفة وموقف المقاومة أوراق قوة بيد الأسرى

غنام: قمع الاحتلال للمواطنين العزل محاولة يائسة لكسر إرادة شعبنا

غنام: قمع الاحتلال للمواطنين العزل محاولة يائسة لكسر إرادة شعبنا

الحية: الأسرى الستة سيكونون على رأس صفقة التبادل المقبلة

الحية: الأسرى الستة سيكونون على رأس صفقة التبادل المقبلة

حزب الشعب يدعو لضمان إجراء الانتخابات البلدية في فلسطين

حزب الشعب يدعو لضمان إجراء الانتخابات البلدية في فلسطين

صحيفة: الفجوات بين &#34;إسرائيل&#34; وحماس في صفقة التبادل لا زالت قائمة

صحيفة: الفجوات بين "إسرائيل" وحماس في صفقة التبادل لا زالت قائمة

غزة: ارتفاع عدد حالات الوفاة اليومية بفيروس (كورونا)

غزة: ارتفاع عدد حالات الوفاة اليومية بفيروس (كورونا)

الحفر خلال النهار.. تفاصيل جديدة حول فرار الأسرى الستة من سجن جلبوع

الحفر خلال النهار.. تفاصيل جديدة حول فرار الأسرى الستة من سجن جلبوع

شيخ الأزهر: نضال الشعب الفلسطيني سيظل مصدر فخر وعز وإلهام

شيخ الأزهر: نضال الشعب الفلسطيني سيظل مصدر فخر وعز وإلهام

منوعات

بعد إصابته بأزمة صحية.. نقل الفنان المصري كريم فهمي للمستشفى

بعد إصابته بأزمة صحية.. نقل الفنان المصري كريم فهمي للمستشفى

نهال عنبر تكشف عن حالتها الصحية بعد تعرضها لارتجاج بالدماغ

نهال عنبر تكشف عن حالتها الصحية بعد تعرضها لارتجاج بالدماغ

لهذا السبب.. حسين فهمي يعلن إغلاق كافة حساباته على السوشيال ميديا

لهذا السبب.. حسين فهمي يعلن إغلاق كافة حساباته على السوشيال ميديا

وائل شرف يكشف عن سبب رفض ناجي جبر دور &#34;العكيد أبو شهاب&#34;

وائل شرف يكشف عن سبب رفض ناجي جبر دور "العكيد أبو شهاب"

حسن شاكوش يتفوق على عمرو دياب.. ما القصة؟

حسن شاكوش يتفوق على عمرو دياب.. ما القصة؟

شاهد: حسن يوسف يكشف موقفه من أفلام زوجته شمس البارودي

شاهد: حسن يوسف يكشف موقفه من أفلام زوجته شمس البارودي

وفاة الفنان المصري أحمد هيبة في حادث سير أليم

وفاة الفنان المصري أحمد هيبة في حادث سير أليم

رغم إقامة حفل زفافها.. يسرا تكشف عن سبب امتناعها من ارتداء فستان الزفاف

رغم إقامة حفل زفافها.. يسرا تكشف عن سبب امتناعها من ارتداء فستان الزفاف

شاهد: سارة الكندري تثير الجدل وتهاجم طليقها &#34;كنت تجيبلي ربعك وتقلي زبطيهم&#34;

شاهد: سارة الكندري تثير الجدل وتهاجم طليقها "كنت تجيبلي ربعك وتقلي زبطيهم"

مي حلمي تثير الجدل وتعود للعمل رغم إيقافها وإحالتها للتحقيق

مي حلمي تثير الجدل وتعود للعمل رغم إيقافها وإحالتها للتحقيق

عربي

الاحتلال يقرر عدم &#34;الإضرار&#34; بشاحنات النفط الإيرانية المتجهة إلى لبنان

الاحتلال يقرر عدم "الإضرار" بشاحنات النفط الإيرانية المتجهة إلى لبنان

السلطات السعودية تكشف تفاصيل صيانة إطار الحجر الأسود في الكعبة

السلطات السعودية تكشف تفاصيل صيانة إطار الحجر الأسود في الكعبة

سوريا: هزة أرضية جنوب غرب حلب

سوريا: هزة أرضية جنوب غرب حلب

الصحة المصرية: 84% نسبة التعافي من فيروس (كورونا)

الصحة المصرية: 84% نسبة التعافي من فيروس (كورونا)