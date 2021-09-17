دولي

وزير الخارجية الأمريكي يدعو دولاً عربية أخرى إلى التطبيع مع إسرائيل

وزير الخارجية الأمريكي يدعو دولاً عربية أخرى إلى التطبيع مع إسرائيل
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
رام الله - دنيا الوطن
دعا وزير الخارجية الأميركية، أنتوني بلينكن، الجمعة دولاً عربية أخرى إلى الاعتراف بإسرائيل.

جاء ذلك أثناء لقائه مع نظرائه الإماراتي والبحريني والمغربي والإسرائيلي في الذكرى السنوية الأولى لاتفاقات التطبيع التي أبرمتها الدول العربية الثلاث مع الدولة العبرية.

وقال بلينكن أثناء لقاء عبر الانترنت مع الوزراء الأربعة، "سنشجّع مزيداً من الدول لتحذو حذو الإمارات والبحرين والمغرب"، وفق ما نقل موقع (فرانس 24).

وأضاف: "نريد أن نوسع دائرة الدبلوماسية السلمية. من مصلحة دول المنطقة والعالم أن يتمّ التعامل مع إسرائيل كسائر الدول".

وأكد بلينكن أن "هذه الحكومة ستواصل تطوير الجهود المتوّجة بنجاح الحكومة السابقة، لمواصلة المضي قدماً في التطبيع".

في 15 أيلول/سبتمبر 2020، أصبحت الإمارات والبحرين أول دولتين خليجيتين تطبّعان علناً علاقاتهما مع إسرائيل، تحت رعاية الرئيس الأميركي آنذاك دونالد ترامب. وأقدمت المغرب والسودان في ما بعد على الخطوة نفسها.

وأعلن وزير الخارجيّة الإسرائيلي، يائير لبيد، أنه سيتوجّه إلى البحرين بحلول نهاية الشهر الحالي، في أول زيارة لوزير خارجية إسرائيلي.

وقال لبيد: "نادي اتفاقات أبراهام مفتوح لأعضاء جدد".

وأضاف "أحد أهدافنا المشتركة هو ضمان أن دولاً أخرى ستحذو حذونا وتنضمّ إلينا في هذه الاتفاقات وفي هذه الحقبة الجديدة من التعاون والصداقة".

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