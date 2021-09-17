مصطفى البرغوثي: "بيتا" تقدم النموذج الأفضل للمقاومة الشعبية



وأضاف بأن جيش الاحتلال جرف فجر اليوم الطرق المؤدية لجبل صبيح ودمر الكثير من الممتلكات ولكن ذلك لم يمنع الآلاف من المشاركة اليوم في المظاهرة الشعبية.



وأضاف البرغوثي أن مواجهة أهل بيتا البواسل امتدت على مسافة خمسة كيلومترات في جبل صبيح ولم يؤثر استخدام الجيش للرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز والطائرات المسيرة في عزيمة شباب بيتا والمتضامنين معهم رغم اصابة 40 من المتظاهرين.





وقال: إن بيتا نجحت في كنس المستوطنة الاستعمارية وأهلها مصممون على إزالة ما تبقى كرفانات الجيش ومواقعه عن جبل صبيح.





وأشاد البرغوثي ببسالة وتصميم أهالي بيتا وحسن أدائهم، وقال أن المتظاهرين استبسلوا في إعادة القاء قنابل الغاز على جنود الاحتلال، والمقاومة الشعبية في بيتا لا تهدأ ليلا ونهارا، ولن تهدأ حتى تزال آخر آثار الاستيطان وجيش الاحتلال عن أراضي بيتا.



رام الله - دنيا الوطنقال د. مصطفى البرغوثي، الأمين العام للمبادرة الوطنية، أثناء مشاركته في مظاهرة المقاومة الشعبية مع وفود من الخليل ورام الله وبيت لحم أن بيتا تقدم النموذج الأفضل للمقاومة الشعبية بفضل وحدة وتلاحم أهلها وبسالتهم.