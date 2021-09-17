شؤون فلسطينية

مشير المصري: السلطة بالضفة تشكل "عقبة كبيرة" أمام استنهاض العمل الجهادي والمقاوم

مشير المصري: السلطة بالضفة تشكل "عقبة كبيرة" أمام استنهاض العمل الجهادي والمقاوم
مشير المصري
رام الله - دنيا الوطن
قال القيادي في حركة حماس، مشير المصري، اليوم الخميس، إن السلطة في الضفة الغربية "تشكل عقبة كبيرة أمام استنهاض العمل الجهادي والمقاوم"، وفق تعبيره.

وأضاف في مقابلة مع قناة (الأقصى)، بأن "قضيتا الأسرى والقدس هي فرص لإعادة استنهاض ساحة الضفة الغربية"، مشيراً إلى أن "السلطة مطالبة بالفعل قبل القول بالانتصار للأسرى ووقف الاعتقال السياسي للأسرى المحررين"، وفق ما قال.

وتابع المصري: بأن "الأسرى الستة صنعوا معجزة وضربوا نموذجًا في أعقد مرحلة أمنية يسيطر فيها العدو على السجن الأكثر تحصنًا، فرغم اعتقال بعض الأسرى الذين خرجوا عبر نفق الحرية إلا أن رسالة الأسرى وصلت".

وقال القيادي في (حماس): إن "الأسرى الستة أعادوا إحياء قضية الأسرى والتي تعتبر ثابتا من الثوابت الفلسطينية"، لافتاً إلى أن "تصريح القسام حول الأسرى الستة هو وعد والمقاومة ستصدق في وعدها".

أخبار ذات صلة

مصطفى البرغوثي: &#34;بيتا&#34; تقدم النموذج الأفضل للمقاومة الشعبية

مصطفى البرغوثي: "بيتا" تقدم النموذج الأفضل للمقاومة الشعبية

الأسير محمد العارضة: قررت نيل حريتي بطريقتي الخاصة

الأسير محمد العارضة: قررت نيل حريتي بطريقتي الخاصة

45 ألف مصل يؤدون &#34;الجمعة&#34; في رحاب المسجد الأقصى

45 ألف مصل يؤدون "الجمعة" في رحاب المسجد الأقصى

الصحة بغزة: 93% من وفيات الموجة الثالثة من (كورونا) لم يتلقوا أي تطعيم

الصحة بغزة: 93% من وفيات الموجة الثالثة من (كورونا) لم يتلقوا أي تطعيم

غنام: قمع الاحتلال للمواطنين العزل محاولة يائسة لكسر إرادة شعبنا

غنام: قمع الاحتلال للمواطنين العزل محاولة يائسة لكسر إرادة شعبنا

فلسطين: 19 حالة وفاة و2219 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

فلسطين: 19 حالة وفاة و2219 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الحية: الأسرى الستة سيكونون على رأس صفقة التبادل المقبلة

الحية: الأسرى الستة سيكونون على رأس صفقة التبادل المقبلة

شاهد: سيارة للمقاومة تمنع جرافات الاحتلال من التوغل شرق دير البلح

شاهد: سيارة للمقاومة تمنع جرافات الاحتلال من التوغل شرق دير البلح

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

غنام: قمع الاحتلال للمواطنين العزل محاولة يائسة لكسر إرادة شعبنا

غنام: قمع الاحتلال للمواطنين العزل محاولة يائسة لكسر إرادة شعبنا

حزب الشعب يدعو لضمان إجراء الانتخابات البلدية في فلسطين

حزب الشعب يدعو لضمان إجراء الانتخابات البلدية في فلسطين

صحيفة: الفجوات بين &#34;إسرائيل&#34; وحماس في صفقة التبادل لا زالت قائمة

صحيفة: الفجوات بين "إسرائيل" وحماس في صفقة التبادل لا زالت قائمة

غزة: ارتفاع عدد حالات الوفاة اليومية بفيروس (كورونا)

غزة: ارتفاع عدد حالات الوفاة اليومية بفيروس (كورونا)

شيخ الأزهر: نضال الشعب الفلسطيني سيظل مصدر فخر وعز وإلهام

شيخ الأزهر: نضال الشعب الفلسطيني سيظل مصدر فخر وعز وإلهام

جيش الاحتلال يزعم احباط عملية تهريب للأسلحة في الأغوار

جيش الاحتلال يزعم احباط عملية تهريب للأسلحة في الأغوار

فيديو: مستوطنون يعتدون على شاب مقدسي طعناً بالسكاكين

فيديو: مستوطنون يعتدون على شاب مقدسي طعناً بالسكاكين

بالأسماء: طالع كشف &#34;تنسيقات مصرية&#34; للسفر عبر معبر رفح يوم الأحد

بالأسماء: طالع كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الأحد

منوعات

نهال عنبر تكشف عن حالتها الصحية بعد تعرضها لارتجاج بالدماغ

نهال عنبر تكشف عن حالتها الصحية بعد تعرضها لارتجاج بالدماغ

لهذا السبب.. حسين فهمي يعلن إغلاق كافة حساباته على السوشيال ميديا

لهذا السبب.. حسين فهمي يعلن إغلاق كافة حساباته على السوشيال ميديا

وائل شرف يكشف عن سبب رفض ناجي جبر دور &#34;العكيد أبو شهاب&#34;

وائل شرف يكشف عن سبب رفض ناجي جبر دور "العكيد أبو شهاب"

حسن شاكوش يتفوق على عمرو دياب.. ما القصة؟

حسن شاكوش يتفوق على عمرو دياب.. ما القصة؟

شاهد: حسن يوسف يكشف موقفه من أفلام زوجته شمس البارودي

شاهد: حسن يوسف يكشف موقفه من أفلام زوجته شمس البارودي

وفاة الفنان المصري أحمد هيبة في حادث سير أليم

وفاة الفنان المصري أحمد هيبة في حادث سير أليم

رغم إقامة حفل زفافها.. يسرا تكشف عن سبب امتناعها من ارتداء فستان الزفاف

رغم إقامة حفل زفافها.. يسرا تكشف عن سبب امتناعها من ارتداء فستان الزفاف

شاهد: سارة الكندري تثير الجدل وتهاجم طليقها &#34;كنت تجيبلي ربعك وتقلي زبطيهم&#34;

شاهد: سارة الكندري تثير الجدل وتهاجم طليقها "كنت تجيبلي ربعك وتقلي زبطيهم"

مي حلمي تثير الجدل وتعود للعمل رغم إيقافها وإحالتها للتحقيق

مي حلمي تثير الجدل وتعود للعمل رغم إيقافها وإحالتها للتحقيق

ما حقيقة رفع إلهام الفضالة دعوى قضائية ضد مها محمد؟

ما حقيقة رفع إلهام الفضالة دعوى قضائية ضد مها محمد؟

عربي

الاحتلال يقرر عدم &#34;الإضرار&#34; بشاحنات النفط الإيرانية المتجهة إلى لبنان

الاحتلال يقرر عدم "الإضرار" بشاحنات النفط الإيرانية المتجهة إلى لبنان

السلطات السعودية تكشف تفاصيل صيانة إطار الحجر الأسود في الكعبة

السلطات السعودية تكشف تفاصيل صيانة إطار الحجر الأسود في الكعبة

سوريا: هزة أرضية جنوب غرب حلب

سوريا: هزة أرضية جنوب غرب حلب

الصحة المصرية: 84% نسبة التعافي من فيروس (كورونا)

الصحة المصرية: 84% نسبة التعافي من فيروس (كورونا)