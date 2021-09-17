مشير المصري: السلطة بالضفة تشكل "عقبة كبيرة" أمام استنهاض العمل الجهادي والمقاوم





وقال القيادي في (حماس): إن "الأسرى الستة أعادوا إحياء قضية الأسرى والتي تعتبر ثابتا من الثوابت الفلسطينية"، لافتاً إلى أن "تصريح القسام حول الأسرى الستة هو وعد والمقاومة ستصدق في وعدها".





رام الله - دنيا الوطنقال القيادي في حركة حماس، مشير المصري، اليوم الخميس، إن السلطة في الضفة الغربية "تشكل عقبة كبيرة أمام استنهاض العمل الجهادي والمقاوم"، وفق تعبيره.وأضاف في مقابلة مع قناة (الأقصى)، بأن "قضيتا الأسرى والقدس هي فرص لإعادة استنهاض ساحة الضفة الغربية"، مشيراً إلى أن "السلطة مطالبة بالفعل قبل القول بالانتصار للأسرى ووقف الاعتقال السياسي للأسرى المحررين"، وفق ما قال.وتابع المصري: بأن "الأسرى الستة صنعوا معجزة وضربوا نموذجًا في أعقد مرحلة أمنية يسيطر فيها العدو على السجن الأكثر تحصنًا، فرغم اعتقال بعض الأسرى الذين خرجوا عبر نفق الحرية إلا أن رسالة الأسرى وصلت".