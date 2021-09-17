دولي

بينيت: العلاقات مع الإمارات والبحرين حققت ثمارا كثيرة

بينيت: العلاقات مع الإمارات والبحرين حققت ثمارا كثيرة
رام الله - دنيا الوطن
اعتبر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، نفتالي بينيت، اليوم الجمعة، أن العلاقات مع الإمارات والبحرين حققت ثمارا كثيرة.

وأضاف في بيان بمناسبة الذكرى السنوية الأولى للاتفاق مع الإمارات والبحرين، أن "تل أبيب ستواصل تطبيق اتفاقيات السلام سعيا إلى شرق أوسط مستقر".

وأكد ترحّيبه بالاتفاقيات الاستراتيجية التي تم التوقيع عليها مع دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، مشيراً إلى "أنها اتفاقيات غير مسبوقة تشكل فصلا جديدا في تاريخ السلام في الشرق الأوسط".

وشكر قيادات الدولتين، والإدارة الأميركية التي عملت لإنجاح الاتفاقيات، موكداً على أن حكومته ستواصل تطبيق هذه الاتفاقيات سعيا إلى شرق أوسط مستقر وآمن ومزدهر، بحسب البيان.

يذكر أن الإمارات كان وقعت اتفاق تعاون مع إسرائيل العام الماضي، وتلتها البحرين، ثم السودان وأخيراً المغرب.

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