استقالة وزيرة الخارجية الهولندية بسبب فوضى الإجلاء من أفغانستان

رام الله - دنيا الوطناستقالت وزيرة الخارجية الهولندية، سيغريد كاغ، من منصبها بعدما أدان مجلس النواب رسمياً طريقة تعاملها مع أزمة الإجلاء في أفغانستان.وأقرت كاغ في بيان قدمته للبرلمان أنها وبصفتها "الوزيرة ذات المسؤولية النهائية" تقبل بحكم مجلس النواب الذي اعتبر أن الحكومة تصرفت بشكل غير مسؤول.وقالت كاغ: "رؤيتي لنظامنا الديمقراطي ونهج إرادتنا تحتم على الوزير الاستقالة في حال عدم الموافقة على سياسته، لذا سأقدم استقالتي بصفتي وزيرة للخارجية إلى جلالة الملك".تأتي استقالة كاغ في الوقت الذي رفضت فيه وزيرة الدفاع أنك بيليفيلد تقديم استقالتها، على الرغم من تصويت ضدها في البرلمان.يذكر أن هولندا كانت قد أجلت أكثر من 1500 شخص من كابل، هولنديين وأفغان، إلا أن العديد من المرشحين للإجلاء تركوا في أفغانستان بمن فيهم 22 مترجما، على الرغم من دعوات من النواب لإجلائهم قبل أشهر بحسب (فرانس برس).