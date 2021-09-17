شؤون فلسطينية

غنام: قمع الاحتلال للمواطنين العزل محاولة يائسة لكسر إرادة شعبنا

غنام: قمع الاحتلال للمواطنين العزل محاولة يائسة لكسر إرادة شعبنا
رام الله - دنيا الوطن
أكدت محافظ رام الله والبيرة، ليلى غنام، اليوم الجمعة، أن قمع قوات الاحتلال للمواطنين العزل والمظاهرات السلمية التي تخرج نصرة للأسرى ورفضاً للاستيطان ما هي إلا محاولة يائسة منه لكسر إرادة شعبنا.

وأضافت المحافظ غنام، في تصريحات عبر موقع (فيسبوك)، على أن الاحتلال يواصل جرائمه بحق كل ما هو فلسطيني، مشددة على أن تنكيل الاحتلال بالأسرى وانتقامه من الحركة الأسيرة يأتي للتغطية على فشله بعد انتزاع الأسرى الستة حريتهم.

جاءت تصريحات المحافظ غنام خلال مشاركتها بالمسيرة التي خرجت في سهل المغير عقب صلاة الجمعة نصرة للأسرى ورفضا للاستيطان في أراضي بلدة المغير.

وقمع الاحتلال المظاهرة بقنابل الغاز السام المسيل للدموع ما أدى لإصابة العشرات من المواطنين بالاختناق.

ووجهت غنام التحية لأهالي المغير على صمودهم في وجه الاحتلال ومستوطنيه مؤكدة على "أن شعبنا سيواصل مسيرة نضاله حتى كنس آخر مستوطن من ارضنا وإقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".


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