فلسطين: 19 حالة وفاة و2219 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم الجمعة، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 91%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 8% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طولكرم 182، جنين 150، قلقيلية 54، نابلس 151، أريحا والأغوار 17، ضواحي القدس 22، سلفيت 25، طوباس 16، رام الله والبيرة 103، الخليل 58، بيت لحم 8، قطاع غزة 1433".وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طولكرم 353، جنين 177، قلقيلية 101، نابلس 190، أريحا والأغوار 4، ضواحي القدس 12، سلفيت 64، طوباس 26، رام الله والبيرة 162، الخليل 31، بيت لحم 7، قطاع غزة 1358".وسجلت 15 حالة وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس في قطاع غزة، وحالة وفاة في رام الله والبيرة، حالة وفاة في طولكرم، حالة في قلقيلية، حالة في نابلس.ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 80 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 205 مريضاً، بينهم 12 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 1,287,806 بينهم 555,382 تلقوا الجرعتين من اللقاح.