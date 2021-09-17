شؤون فلسطينية

الحية: الأسرى الستة سيكونون على رأس صفقة التبادل المقبلة

الحية: الأسرى الستة سيكونون على رأس صفقة التبادل المقبلة
رام الله - دنيا الوطن
قال خليل الحية، القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الجمعة، إن الأسرى الستة الذين فروا من سجن جلبوع، سيكونون على رأس قائمة الأسرى في صفقة التبادل المقبلة.

وأضاف الحية، خلال خطبة الجمعة أمام مقر الصليب الأحمر بغزة تضامنًا مع الأسرى: "إننا صباحًا ومساء نعقد الاجتماعات ونضع الخطط مع مقاومينا لتحرير الأسرى من السجون وتبييضها لتكونوا قريبًا بيننا قادة وكوادر ومجاهدين مع أبناء شعبنا".

وأشار الحية، إلى أن المقاومة تسعى بكل ما أوتيت من قوة لأن تحرر الأسرى وتسعى بكل الوسائل لذلك، لافتاً إلى أن عملية سجن جلبوع "صفعة على كل من يراهن على مسارات التسوية والرهان مع الاحتلال".

وأكد القيادي في حركة حماس، أن  قضية الأسرى خط أحمر ولا يمكن السكوت عن أي اعتداء بحقهم، مضيفاً: "شعبنا سيلاحق كل من تعرض للأبطال الستة أثناء إعادة اعتقالهم ولقيادات الحركة الأسيرة في السجون".

وتابع: "نعتز بوحدة أسرانا في سجون الاحتلال، ونحيي أهل مخيم جنين وحركتهم الذكية التي تجلت في تشكيل غرفة عمليات مشتركة لمقاومة الاحتلال".

وختم قائلاً: "إن تشكيل غرفة عمليات مشتركة للمقاومة من شهداء الاقصى وسرايا القدس وكتائب القسام في حالة استعداد واستنفار دليل على أصالة شعبنا، وأن روح المقاومة حاضر وأن السلاح مشرع".

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